Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los estudiantes de hoy podrían perder más de 10 por ciento de sus ingresos futuros debido a la crisis educativa provocada por la pandemia de Covid-19, advierte un informe del Banco Mundial difundido este jueves.

Y el déficit cognitivo en los niños pequeños, señala, podría traducirse en una disminución del 25 por ciento en sus ingresos cuando sean adultos.

Los datos de Brasil, Etiopía, México, Pakistán, Sudáfrica y Vietnam, apunta el informe «Colapso y recuperación: cómo la Covid-19 erosionó el capital humano y qué hacer al respecto», indican que 25 por ciento de los jóvenes no recibió educación, empleo ni capacitación en 2021.

La pandemia, señala, provocó el cierre de escuelas y lugares de empleo e interrumpió servicios específicos que promueven el capital humano, como la capacitación laboral.

Así, agrega, causó un colapso masivo del capital humano en momentos clave del ciclo de la vida, lo que altera negativamente el curso del desarrollo de millones de niños y jóvenes de países de ingreso bajo y mediano.

Los nuevos participantes con menor nivel de educación, pronostica el BM, tendrán ingresos un 13 por ciento menores durante sus primeros 10 años en el mercado laboral.

La oportunidad para abordar los retrocesos en la acumulación de capital humano, alerta, es pequeña, ya que las brechas registradas en las primeras etapas del ciclo de vida tienden a ampliarse con el tiempo.

Si no se adoptan medidas urgentes, remarca, la pandemia también amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad.

«Las personas que hoy tienen menos de 25 años, es decir, las más afectadas por la erosión del capital humano, conformarán más del 90 por ciento de la fuerza laboral en plena edad productiva en 2050», indicó Norbert Schady, economista en jefe de Desarrollo Humano del BM.

«Revertir el impacto de la pandemia en ellas e invertir en su futuro deberá ser una de las principales prioridades de los gobiernos. De lo contrario, estas cohortes no solo representarán una generación perdida, sino varias generaciones perdidas».

El informe advierte que entre marzo de 2020 y marzo de 2022, un niño promedio en América Latina y el Caribe perdió 1.7 años de educación presencial debido al cierre de escuelas

La pobreza de aprendizajes, que ya era del 57 por ciento antes de la pandemia, indica, ha aumentado aún más en los países de ingreso bajo y mediano.

China, Malasia y México, apunta, tenían años de escolaridad ajustados por aprendizaje similares antes de la pandemia, pero el total de dichos años perdidos fue significativamente mayor en México y mucho más pequeño en China.