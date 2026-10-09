Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. – Ya sea en el cuadrilátero o en el octágono, los mexicanos aman las peleas, como quedó demostrado anoche cuando cientos de fanáticos acudieron a recibir a las estrellas de Street Fighter.

Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang y Cody Rhodes, protagonistas de la película que llegará al cine el próximo jueves, desfilaron por la alfombra roja en una plaza del sur de la Ciudad de México, acompañados por el director Kitao Sakurai.

El realizador aseguró que ni siquiera en Tokio, Japón, cuna del videojuego, había presenciado semejante entusiasmo por la franquicia.

«La energía y la bienvenida que estamos teniendo son abrumadoras. Es algo que nunca me había pasado en otros lugares», expresó Sakurai, quien destacó que la película busca homenajear a generaciones de seguidores.

Desde las 15:00 horas, los asistentes llegaron con pósters, camisetas y disfraces de sus personajes favoritos del videojuego