Ganan en BAFTA TV Top Boy y Happy Valley

CDMX.- Happy Valley y Top Boy se llevaron dos premios cada una en los prestigiosos Premios de Televisión de la Academia Británica (BAFTA TV), en el Royal Festival Hall de Londres, dio a conocer The Hollywood Reporter.

Sarah Lancashire se llevó a casa el primer premio por su actuación en el thriller policial de Sally Wainwright con sede en Yorkshire, y su compatriota Timothy Spall venció a Brian Cox de Succession para ganar el premio equivalente, mejor actor principal, por El sexto mandamiento, que también ganó dos premios BAFTA.

Jasmine Jobson reclamó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en el drama sobre bandas de narcotraficantes Top Boy, que también ganó el premio al mejor drama.

Matthew Macfadyen fue el único ganador por la popular comedia satírica negra de Jesse Armstrong, ganando el premio al mejor actor de reparto por Succession. La comedia de situación Such Brave Girls se llevó el premio al mejor guión de comedia.

The Crown y Black Mirror se quedaron fuera a pesar de liderar las nominaciones antes de la entrega de premios con ocho y siete, respectivamente, y en lo que fue un shock palpable para la audiencia, la película biográfica francesa Class Act venció a Succession y The Bear como mejor película internacional.

La entrega del domingo prosiguió a los BAFTA Television Craft Awards 2024, que se entregaron en Londres a finales de abril, en los que Black Mirror, The Last of Us y Slow Horses estuvieron entre los grandes ganadores de esa noche.

La gala tuvo como presentadores a los comediantes Rob Beckett y Romesh Ranganathan, quienes combinaron comedia ligera con la entrega de premios.

Los presentadores fueron Jeff Goldblum, Lashana Lynch, Martin Freeman, Aidan Turner, así como el dúo Baby Reindeer Richard Gadd y Jessica Gunning. (Staff/Agencia Reforma)