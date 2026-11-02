Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las experiencias en torno al Día de Muertos se han convertido en un negocio cada vez más atractivo.

El interés de los visitantes internacionales y la diversificación de las experiencias para los consumidores mexicanos han impulsado una oferta que incluye desde recorridos por panteones y campos de cempasúchil y en trajinera hasta espectáculos inmersivos y actividades personalizadas.

Felipe Cervantes, director de Grupo Divisa, mayorista especializada en turismo nacional e internacional, y expresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), señaló que los extranjeros muestran una mayor disposición a pagar por servicios exclusivos durante esta celebración.

«Un chofer guía que lleva a un grupo pequeño durante 8 horas al pueblo de Mixquic cobra alrededor de 6 mil pesos y el turista extranjero sí está dispuesto a pagarlos», explicó.

En contraste, sostuvo que los turistas nacionales suelen privilegiar las actividades gratuitas.

Marco Daniel Guzmán, fundador de la agencia Viaja Bonito, destacó que desde hace unos años la oferta turística dejó de concentrarse en destinos tradicionales como Mixquic, Pátzcuaro o Tzintzuntzan, para extenderse prácticamente a todo el País.

Explicó que las grandes marcas de consumo también compiten por atraer visitantes mediante actividades temáticas.

«Estas experiencias o recorridos turísticos de un día van generalmente de los 500 a los 2 mil pesos por persona», dijo.

Como ejemplos de que el Día de Muertos hoy en día va más allá de panteones y ofrendas, el espectáculo de teatro Sobrenatural, en Xochimilco, anunció accesos desde 399 pesos.

Por su parte, La Llorona, que combina un recorrido en trajinera con una representación teatral, comercializa entradas de 560 pesos.

La organización Proyectos Públicos ofrece una cata sensorial de pulques tradicionales en el marco de la celebración por 800 pesos.

En el segmento de mayor precio destaca el espectáculo «La muerte en México está más viva que nunca», del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, que se realiza por segundo año consecutivo, con boletos de mil 440 pesos, aunque los organizadores aseguraron que hay descuentos especiales para adultos mayores y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Cervantes remarcó que la transformación del Día de Muertos en un producto turístico de alcance internacional recibió un impulso decisivo con la película «Spectre», de la saga James Bond, estrenada en 2015.