Las uniones y asociaciones ganaderas de Aguascalientes expresaron su rechazo a la iniciativa del diputado Heriberto Gallegos Serna para establecer un registro de ganado, al considerar que duplicaría procesos administrativos para los productores y que tendría un propósito recaudatorio ante nuevas obligaciones.

Durante una mesa de escucha entre diputados y representantes del sector, los ganaderos cuestionaron que la propuesta pretenda incorporar nuevos controles y trámites para la movilización y comercialización de animales, cuando ya hay mecanismos y documentación para identificar y acreditar la propiedad del ganado.

José Carlos Guzmán, presidente de la Asociación Ganadera local de Aguascalientes, señaló que la iniciativa “se sacó de la manga” y afecta en la pérdida de funciones de las asociaciones.

Señalaron que la creación de un nuevo registro representaría una carga adicional para los productores, particularmente los pequeños ganaderos, quienes tendrían que destinar más tiempo y recursos al cumplimiento de requisitos administrativos en lugar de concentrarse en sus actividades productivas.

Asimismo, el presidente de la Asociación Ganadera de Asientos, Roel González Mota manifestó su preocupación por que las nuevas disposiciones puedan terminar generando cobros adicionales y afectando la operación establecida en la ley de organización de asociaciones ganaderas a nivel federal, que actualmente participan en la expedición de guías y documentación a través del Registro Electrónico de Movilización de Ganado (REEMO).

Gerardo Ramírez, presidente de la Unión de Comerciantes de Ganado del Estado, cuestionó que se pretenda establecer mecanismos sin considerar la dinámica con la que opera actualmente el sector, particularmente en Aguascalientes, donde existe una importante actividad de comercialización e intermediación de ganado proveniente también de entidades vecinas.

Ante los reclamos, los legisladores presentes precisaron que la propuesta todavía se encuentra en calidad de iniciativa, que deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, incluyendo su análisis en comisiones, donde podrá ser modificada, corregida o incluso desechada.