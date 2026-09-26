El diputado local Heriberto Gallegos presentó una iniciativa para crear una nueva Ley Ganadera en Aguascalientes, con la que pretende sustituir el marco normativo vigente por una legislación adaptada a los retos tecnológicos, sanitarios, ambientales y comerciales que enfrenta actualmente el sector pecuario.

El legislador explicó que la propuesta plantea una transformación integral en la relación entre el Gobierno del Estado y los productores, con el propósito de considerar a los ganaderos como aliados estratégicos del desarrollo económico y reducir cargas burocráticas.

Entre las principales medidas destaca la creación del Sistema Estatal de Trazabilidad Ganadera y del Registro Estatal Pecuario Digital, herramientas que permitirán dar seguimiento a los animales desde su nacimiento y origen, pasando por su movilización y condición sanitaria, hasta llegar a su destino final.

Estos mecanismos también buscan acreditar la propiedad del ganado, fortalecer el combate al abigeato y facilitar el cumplimiento de requisitos necesarios para acceder a nuevos mercados.

Gallegos señaló que la iniciativa incorpora mecanismos de gestión ante la escasez de agua y establece con mayor claridad los derechos, obligaciones y trámites correspondientes a los productores.

El diputado aseguró que el proyecto fue elaborado mediante consulta directa con ganaderos para brindarles certeza jurídica y operativa en aspectos como sanidad, identificación del hato y transporte.

Finalmente, sostuvo que Aguascalientes necesita actualizar su legislación pecuaria para responder a las exigencias actuales y fortalecer la competitividad y sustentabilidad del campo local.