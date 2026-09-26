El diputado local Heriberto Gallegos presentó una iniciativa para crear una nueva Ley Ganadera en Aguascalientes, con la que pretende sustituir el marco normativo vigente por una legislación adaptada a los retos tecnológicos, sanitarios, ambientales y comerciales que enfrenta actualmente el sector pecuario.
El legislador explicó que la propuesta plantea una transformación integral en la relación entre el Gobierno del Estado y los productores, con el propósito de considerar a los ganaderos como aliados estratégicos del desarrollo económico y reducir cargas burocráticas.
Entre las principales medidas destaca la creación del Sistema Estatal de Trazabilidad Ganadera y del Registro Estatal Pecuario Digital, herramientas que permitirán dar seguimiento a los animales desde su nacimiento y origen, pasando por su movilización y condición sanitaria, hasta llegar a su destino final.
Estos mecanismos también buscan acreditar la propiedad del ganado, fortalecer el combate al abigeato y facilitar el cumplimiento de requisitos necesarios para acceder a nuevos mercados.
Gallegos señaló que la iniciativa incorpora mecanismos de gestión ante la escasez de agua y establece con mayor claridad los derechos, obligaciones y trámites correspondientes a los productores.
El diputado aseguró que el proyecto fue elaborado mediante consulta directa con ganaderos para brindarles certeza jurídica y operativa en aspectos como sanidad, identificación del hato y transporte.
Finalmente, sostuvo que Aguascalientes necesita actualizar su legislación pecuaria para responder a las exigencias actuales y fortalecer la competitividad y sustentabilidad del campo local.
El diputado local Heriberto Gallegos presentó una iniciativa para crear una nueva Ley Ganadera en Aguascalientes, con la que pretende sustituir el marco normativo vigente por una legislación adaptada a los retos tecnológicos, sanitarios, ambientales y comerciales que enfrenta actualmente el sector pecuario.