Sineli Juana Santos Cárdenas Agencia Reforma

CDMX. – El piloto de Red Bull, Max Verstappen, conquistó por tercera vez en su carrera el Gran Premio de Las Vegas.

El neerlandés ya había ganado las ediciones de 2023 y 2025, pero en esta ocasión llegaba con algunas dudas debido a que Russell había conseguido la primera posición. Sin embargo, durante la carrera, el piloto neerlandés supo controlar mejor la pista hasta quedarse con el primer lugar.

Con esto, Max Verstappen se mantiene como sublíder en el Campeonato de Pilotos, recordando que Kimi Antonelli ya es campeón mundial de la F1. Por otro lado, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, fueron quienes completaron el podio en la Ciudad del Pecado, cerrando así el GP de Las Vegas, que pudo haber sido el último de la temporada 2026, a menos que las carreras en Medio Oriente, en Qatar y Abu Dabi, sigan en pie.