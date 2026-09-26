Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En una «subasta» donde sólo un postor hizo una oferta, pero ni siquiera depositó la «garantía de seriedad» fijada por la jueza, un empresario coahuilense cantó victoria, asegurando que podría pagar ¡mil 400 millones de dólares! por Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA).

Pese a esto, sorprendentemente, la jueza encargada del proceso le otorgó 10 días hábiles para que pueda «acreditar la transferencia o el depósito formal del fondo de garantía».

No mencionó cuál es el plazo para el pago de los mil 400 millones de dólares.

El «ganador» sería José Arturo Domínguez Arteaga, un inversionista desconocido originario de Coahuila, quien afirmó que presentó una oferta económica superior al 85 por ciento del valor mínimo fijado en las bases de la subasta.

Aunque en el proceso hubo seis postores registrados, ninguno depositó la «garantía de seriedad» fijada por la juzgadora.

Dado que Domínguez no depositó ni un Peso, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, Ruth Haggi Huerta García, amplió el plazo para que se realizara el depósito.

Según medios coahuilenses, Domínguez fue acompañado a la CDMX por un grupo de ex trabajadores de AHMSA, a quienes saludó después de la audiencia.

Sin embargo, nadie parece conocer al empresario coahuilense.

Ni siquiera el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, supo en concreto de dónde salió Domínguez.

«No puedo dar mucha información», dijo.

«Sé que su empresa opera en Morelia y que asegura que ha trabajado en la siderurgia y en las minas», afirmó. «Es lo que puedo decir y no tengo mucho más.

«Supe por sus dichos que se dedica a hacer trabajos para instalaciones para plantas de electricidad, pero no sé de qué tipo, y que la sede de esa empresa está en Morelia, pero esperemos que se concrete la operación», afirmó.

Gente cercana al sector acerero y siderúrgico aseguró ayer que en la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) tampoco saben de su trayectoria.

La resolución de la jueza y la incertidumbre que rodea a la subasta inclusive abre la vía para que los principales acreedores comerciales -Cargill, Banca Afirme y Almacenadora Afirme- puedan asumir el control de la empresa.

El valor de referencia estimado para la venta conjunta de AHMSA y MINOSA se mantiene en torno a los mil 326 millones de dólares, y los fondos que se obtengan de la venta se utilizaría para pagar a los acreedores, así como para cubrir salarios y liquidaciones de más de 14 mil trabajadores.

De esta forma, entre promesas y deudas, la situación de AHMSA sigue todavía en el aire.