Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Henry Martín maquilló las carencias de la Selección Mexicana en el arranque del camino a la Copa del Mundo de Qatar.

México coqueteó con los demonios que suelen desatarse cuando está en juego la clasificación. El dramático 2-1 sobre Jamaica B, con un gol al 89′, no esconde las deficiencias que han acompañado al Tricolor en todo el 2021.

Una vez más se combinaron las absurdas fallas frente a la portería rival y las pifias defensivas, como ocurrió en la Nations League y en la Copa Oro. Rogelio Funes Mori, Roberto Alvarado y Jorge Sánchez fueron los protagonistas.

Funes Mori erró un remate con la cabeza en el área chica, frente al marco abierto. Cuando parecía que no podía haber una pifia más ridícula, Alvarado estrelló el balón en el poste, sin marca y ya con el portero vencido, justo cuando México ganaba con el tanto de Alexis Vega al 50′.

Después de la falla del “Piojo” apareció Sánchez para poner dramatismo al juego.

Tal y como le ha ocurrido en momentos decisivos con América y alguna vez con Selección, el lateral se equivocó en el rechace a la defensiva y le dejó el balón servido a Shamar Nicholson, quien con zurdazo venció a Guillermo Ochoa.

El Tricolor no encontraba respuestas, ante un rival atrincherado, que perdía tiempo a la menor provocación y el cual saboreaba ya el punto. No fue casualidad que #Osorio se volviera tendencia, ante las dudas que surgen en el proceso de Gerardo Martino.

En la Eliminatoria rumbo a 2014, la afición coreó oles a favor de Jamaica en los últimos minutos de la visita a México, molesta por un empate que no estaba presupuestado. En los más recientes partidos, cada que hay frustración suele aparecer el grito homófobo.

Solo que ayer no había gente ni para provocar el nerviosismo del rival ni para incrementar la ansiedad del Tri en la recta final, debido al castigo por el grito.

Una noche lluviosa en la que a México le faltó la claridad futbolística. Los medallistas de Tokio 2020 evitaron que el “Tata” Martino la pasara peor, toda vez que hoy se someterá a una cirugía por un desprendimiento de retina y por lo cual no acompañará al equipo en Costa Rica y Panamá.

Disculpa Martino las fallas

Alejandra Benítez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Martino, director técnico del Tricolor, admitió que su equipo falló situaciones claras de gol, vivió la adversidad de una fatalidad a la defensiva, y lo que espera en adelante es que su equipo se agarre de esta victoria para tomar confianza.

“Todos los partidos son complejos y se sufre, lo hemos ganado bien mas allá de encontrar el gol hasta las últimas jugadas. Dimos un buen paso en el inicio de la Eliminatoria para recuperar la confianza”, destacó en la videoconferencia posterior al cotejo.

El timonel mencionó que este tipo de falencias no van a influir para futuras convocatorias, pues los jugadores están propensos a vivir estos escenarios.

“No por errar un gol ni por cometer un error defensivo (dejarán de ser llamados), los errores se cometen, las desgracias ocurren, en el primer tiempo erramos goles hasta sin arquero, nos ha ocurrido una fatalidad y nos empataron el partido, pero de ahí a que dejen de venir a la Selección no, hay otros (factores) que no son futbolísticos y que sí ameritan que no vengan”, explicó.

El “Tata” Martino confirmó que hoy se realizará una cirugía por desprendimiento de retina. No aclaró si estará en condiciones para viajar, pero se supo que por recomendación médica no debe acudir a los partidos contra Costa Rica y Panamá.