Gana Max Verstappen por sexta vez en CDMX

Jaime Ugarte Agencia Reforma

CDMX.- El rey del Gran Premio de la Ciudad de México lo hizo de nuevo.

Max Verstappen reafirmó su dominio y triunfó en el Autódromo Hermanos Rodríguez por sexta vez en su carrera, acrecentando su legado como el más ganador en la CDMX.

El piloto de Red Bull no cometió errores y exhibió un gran ritmo de carrera para llevarse la bandera a cuadros.

El neerlandés -que largó desde la quinta plaza- aprovechó la batalla de los dos Ferrari en la primera vuelta para colarse en el segundo puesto desde muy temprano. Se mantuvo constante para tomar y no soltar el primer lugar hasta la suspensión de la carrera en el giro 45 por el incidente del Cadillac de Valtteri Bottas.

En la reanudación, Max mostró toda su capacidad al volante con una espectacular arrancada que le permitió mantenerse en la cima a pesar del feroz ataque del Ferrari de Lewis Hamilton.

Tras resistir la embestida, Verstappen se dedicó a gestionar sus neumáticos y mantener el ritmo para contener al británico, aun después del safety car provocado por el toque de Oscar Piastri con Arvid Lindblad.

Hamilton ya no tuvo otra oportunidad para atacar y el tetracampeón de la F1 confirmó su sexta victoria en el país, luego de las obtenidas en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Al acabar la carrera, Max bromeó con cambiar el nombre del Gran Premio en su honor.

«De hecho, deberían llamarlo GP de ‘Max-ico’. Sería genial. Me encanta estar aquí. Me encanta la ciudad y los aficionados. Pero no tengo ni idea de cómo he ganado seis veces. A veces simplemente sucede», declaró.