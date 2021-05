Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Evelyn Salgado Pineda, hija mayor de Félix Salgado Macedonio, fue nombrada ayer candidata de Morena al Gobierno de Guerrero en sustitución de su padre, mediante encuestas a modo.

La dirigencia nacional de Morena aseguró que fue la mejor posicionada en tres encuestas telefónicas, una propia y dos externas, en las que fue presentada como la “hija de Félix Salgado”, luego de que a su padre le cancelaron el registro por no presentar el informe de gastos de precampaña.

En la encuesta de Morena, Evelyn resultó menos conocida que Nestora Salgado, con 30.9 por ciento frente al 38.7 por ciento de la senadora, aunque con 37.9 por ciento más intención de voto que el 13.9 por ciento de la ex dirigente de la Policía comunitaria.

“Me siento muy contenta y satisfecha de haber participado en esta encuesta para poder legitimar a la compañera Evelyn, que sin duda llevaba las de ganar”, dijo Maria de la Luz Núñez, ex Alcaldesa de Atoyac, antes de darse a conocer a la ganadora.

Francisco Abundis, director de Parametría, una de las empresas que aplicó la encuesta el 29 y el 30 de abril, refirió que se incluyó el nominativo de la “hija del ex candidato Félix Salgado” y de “la senadora” Nestora Salgado por la similitud de los apellidos.

En su primer mensaje, Salgado Pineda se dijo orgullosa de su padre, lo llamó su consejero y su guía, aunque rechazó que él vaya a gobernar a través de ella. “No me llamo ‘Juanita’. Evelyn Salgado va a gobernar seis años”, sostuvo.