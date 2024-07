Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Durante los 21 años que lleva en la función pública, en su mayoría con cargos en municipios rurales, el actual Alcalde panista de Lampazos, José Luis Santos Martínez, ha tenido ingresos por 302 mil 931 mil pesos anuales en promedio.

De acuerdo con información oficial, suponiendo que no hubiera gastado ni un peso de sus ingresos como servidor público, Santos, de 40 años de edad, acumularía ingresos por 6 millones 361 mil 560 pesos de toda su carrera política.

Sin embargo, el Alcalde construye un complejo de 12 departamentos en Laredo, Texas, proyecto que costará cerca de 28 millones de pesos y del que no ha explicado el origen de los recursos.

Los 6 millones de pesos que habría recibido a lo largo de 21 años no alcanzarían ni para cubrir una cuarta parte del proyecto que construye en esa frontera, pues apenas sumarían el 23 por ciento del costo del complejo de departamentos.

Santos es identificado por ser un político de carrera, sin que se le conozca alguna empresa o actividad comercial en el Estado.

Según el currículum publicado por él mismo, ha tenido diferentes cargos públicos desde el 2003, ocupando tres veces la Alcaldía de Lampazos: en los trienios 2012-2015, 2018-2021 y el actual, 2021-2024.

Destaca que fue beneficiado en su primera Administración por el denominado «Fondo del moche», conocido así porque Diputados federales repartían recursos a discreción a municipios para pavimentación y obras a cambio de «moches».

Tan sólo para el 2014 recibió 70.7 millones de pesos para obras, «empatando» con San Nicolás como los más ganón del Estado, pese a que la población del municipio metropolitano sería nueve veces mayor a la de Lampazos.

Años después de recibir esa partida, le llegó la jauja inmobiliaria a Santos, quien también fue Secretario de Desarrollo Social y de Ayuntamiento en Lampazos, y Secretario de Desarrollo en Bustamante.

Pese a que por ley está obligado, desde el inicio del actual trienio municipal no ha presentado su declaración patrimonial ni en el sitio Declaranet ni en la plataforma nacional de transparencia.

Y tiene una casa en Laredo

Adicional al complejo de 12 departamentos que construye en Laredo, Texas, con una inversión de casi 28 millones de pesos, el Alcalde panista de Lampazos, José Luis Santos, posee una casa en esa misma ciudad.

Documentos oficiales de esa ciudad texana a los que tuvo acceso Grupo REFORMA revelan que el albiazul, que tiene 40 años de edad y está en su tercer trienio como Alcalde, tiene otro inmueble a su nombre, valuado en 41 mil 443 dólares, que equivalen a unos 750 mil pesos, según el tipo de cambio de ayer.

Este nuevo predio tiene una extensión de casi 500 metros cuadrados y está localizado en el número 4906 de la calle Roque Loop, al sur de Laredo.

En ese inmueble también aparece como propietario Juan José González, quien sería un prestanombres del Alcalde panista, según fuentes del municipio de Lampazos.

Esta propiedad fue adquirida el 18 de abril del 2006, cuando el albiazul era Secretario de Desarrollo Social en Lampazos.