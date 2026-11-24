El secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique García López, aseguró que se mantendrá en la contienda interna del PAN rumbo a las elecciones de 2027 y que participará hasta el último momento que le permitan las reglas del partido, ya que quiere competir por una candidatura y dar continuidad a los gobiernos panistas.

Sobre la posibilidad de que su participación termine en una posición distinta a la candidatura, rechazó que su proyecto tenga esa finalidad y reiteró que esperará la convocatoria correspondiente.

Respecto al calendario interno, explicó que el PAN habilitó los mecanismos ordinarios y extraordinarios para elegir candidaturas, incluida la designación directa. Añadió que en las próximas tres semanas se definirán los procedimientos para cada municipio, los géneros que corresponderán a las candidaturas y las acciones afirmativas. De acuerdo con sus estimaciones, las convocatorias podrían emitirse el 20 de diciembre.

García López indicó que también habrá que esperar los acuerdos del Consejo Nacional del PAN, convocado para el 5 de diciembre, debido a las facultades que tiene el Comité Ejecutivo Nacional en materia de registro de candidaturas. Por ello, consideró que todavía no existen condiciones para anticipar quiénes ocuparán los distintos espacios.

De las posibles alianzas, manifestó su respaldo a construir acuerdos con otras fuerzas políticas, particularmente con el PRI y el PRD, al considerar que pueden existir coincidencias para competir en 2027. Señaló que las coaliciones responden a una estrategia de pragmatismo político y que no necesariamente deben limitarse a las diferencias ideológicas.