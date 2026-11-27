Este viernes 27 de noviembre, el equipo varonil de basquetbol de la Universidad Autónoma de Aguascalientes disputará su último partido de la Liga ABE en 2026; los Gallos tendrán la ventaja de cerrar el año en casa, donde enfrentarán a los Linces de la UVM de Zapopan.

El encuentro tuvo un cambio de sede, pues en primera instancia se tenía previsto jugar en el Polifórum Morelos de la UAA, pero, debido a las condiciones climáticas y con el fin de evitar contratiempos, se decidió trasladar el encuentro a la duela del Polifórum Deportivo Universitario de la UAA, ubicada a un costado del gimnasio universitario, en Ciudad Deportiva.

El partido comenzará a las 3:00 de la tarde y se espera que la comunidad de la UAA asista a este encuentro para que los Gallos tomen fuerza, puedan cerrar con el pie derecho este 2026 y se concentren al máximo en la segunda mitad de la temporada, que se disputará en 2027.

Los Gallos de la UAA llegan a esta cita con una marca de 6-4 y ocupan el noveno lugar de la Conferencia Bajío de la División II varonil de la Liga ABE. Por su parte, los Linces de la UVM de Zapopan ocupan el sexto lugar, pero con una marca de 6-2, por lo que la diferencia en el número de partidos disputados dificulta establecer un parámetro de comparación entre ambos equipos.

De cualquier forma, los Gallos irán con todo por la victoria para cerrar el año con el pie derecho en la Liga ABE de baloncesto universitario de México.