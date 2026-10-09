El diputado Heriberto Gallegos sostuvo que la iniciativa para una nueva Ley Ganadera en Aguascalientes se encuentra en una etapa inicial abierta a modificaciones, e incluso descartó de forma categórica su aprobación si no se alcanza un consenso favorable con los productores ganaderos del estado.

Ante el descontento y las manifestaciones del sector ganadero en el recinto legislativo, el representante popular aclaró que no convocó a los inconformes, pero se declaró abierto a escuchar todas las posturas. Explicó que el proyecto, elaborado por él y su asesor durante un mes, busca modernizar de manera integral el marco normativo y no solo realizar ajustes menores a la legislación vigente.

Precisó que la propuesta tiene por objeto solucionar las complicaciones administrativas que enfrentan los productores para movilizar y comercializar su ganado dentro de la entidad. Asimismo, enfatizó la necesidad de homologar la reglamentación local con las normas federales en materia de sanidad, trazabilidad y el registro electrónico de movilidad (REMO), con el fin de garantizar la calidad de la carne consumida en el estado.

Gallegos argumentó que la iniciativa no pretende ejercer un control perjudicial hacia el gremio, del cual afirmó formar parte como productor agropecuario. Señaló que antes de determinar la viabilidad del dictamen se recabará el punto de vista técnico de la autoridad estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), para integrar sus observaciones y presentar un documento claro a las agrupaciones ganaderas.

Finalmente, reiteró que cada legislador mantiene la libertad de dialogar con los involucrados. Aseguró que, si los ganaderos mantienen su postura de rechazo a la reforma, el procedimiento no avanzará en el Congreso local, sumándose a las iniciativas que permanecen sin dictaminar.