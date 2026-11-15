La Secretaría de Salud de Aguascalientes aplicará más de 500 mil vacunas contra la influenza, COVID-19, neumococo y otros padecimientos durante la temporada invernal, que se extiende hasta enero, informó su titular, Rubén Galaviz Tristán, durante una rueda de prensa en la que anunció las acciones de prevención.

Indicó que en las escuelas se trabaja mediante la campaña Feria de la Salud, con la aplicación de vacunas a niñas, niños, padres de familia y personal educativo. Además, señaló que se brindará especial atención a los pacientes con enfermedades renales, debido a su mayor riesgo de desarrollar neumonía.

Por otra parte, el secretario de Salud reiteró sus aspiraciones a la gubernatura de Aguascalientes y afirmó que la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para 2027 todavía no está definida, por lo que corresponderá a los órganos internos del partido determinar quién encabezará el proyecto electoral.

Galaviz Tristán rechazó que exista una decisión anticipada sobre la candidatura, pese a las versiones que apuntan a que el partido ya habría elegido a su abanderado.

Consideró que las encuestas podrán servir como referencia para conocer el posicionamiento de los aspirantes, pero sostuvo que la determinación final dependerá de los criterios que establezca el propio partido.

“No hay plan B. Yo estoy totalmente definido a tener la intención de participar en el PAN y sobre una candidatura que ya tomé la decisión de inscribirme, que es la de ser gobernador”, manifestó.

Señaló que Acción Nacional todavía dispone de tiempo suficiente para definir su candidatura y preparar la contienda electoral, aun cuando otras fuerzas políticas hayan comenzado a posicionar a sus aspirantes.

El secretario de Salud explicó que, por respeto a los tiempos establecidos por el PAN, ha evitado realizar manifestaciones públicas de promoción política o actividades que puedan interpretarse como actos anticipados de campaña.

Indicó que el partido solicitó a los interesados abstenerse de realizar campañas y de interferir con sus responsabilidades institucionales, por lo que aseguró que ha concentrado sus esfuerzos en el desempeño de la función pública.