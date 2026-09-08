CDMX.- Gala Montes abandonó voluntariamente la temporada de “La Casa de los Famosos México”, dos días después de ingresar al programa. La producción confirmó la salida mediante redes sociales, pero no informó las razones de la decisión. “La Jefa” comunicó a los participantes que la actriz se encontraba bien y había decidido terminar su participación. Montes regresó al reality después de competir en la segunda temporada, en la que generó amplia atención entre el público. Su breve retorno provocó críticas y especulaciones en redes sociales. Además, su madre expresó preocupación por su exposición. Hasta ahora, no se han explicado los motivos.