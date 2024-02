MIRANDA CADENA SANTIAGO Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Gael García Bernal presentó la película romántica Otro Fin, dirigida por Piero Messina, en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

«Esta es una película muy muy romántica. Estoy muy orgulloso y feliz de ser parte de una cinta que contiene grandes elementos románticos porque ya no hay tantas películas románticas», aseguró Gael García.

El actor, productor y director mexicano habló en la rueda de prensa de la cinta, reportó Deadline, a lado de sus compañeros de reparto, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Olivia Williams y Pal Aron.

En este segundo largometraje de Messina, se narra la historia de cómo la tecnología permite temporalmente, traer de vuelta a seres queridos fallecidos con un cuerpo diferente, con el propósito de hacer más sencillo el duelo y poder despedirse.

García Bernal interpreta a un hombre viudo, que tras perder al amor de su vida es aconsejado por su hermana para superar su dolor con esta nueva alternativa tecnológica, conectando con su esposa acaecida en el cuerpo de otra mujer, pero descubre que el tiempo a lado de esta nueva versión, no es suficiente.

Al ser cuestionado sobre si Otro Fin había influido en un cambio de sus creencias personales alrededor de la vida, la muerte y el amor, Gael lo confirmó.

«Por lo general, diría que sí, pero no lo diría en serio. Simplemente mentiría. En la cultura occidental hemos separado el cuerpo de la vida de una persona. Pero he empezado a preguntarme que tal vez no estén tan separados», añadió el actor.

Respondió de manera un tanto controversial cuando se le preguntó sobre se usaría el tipo de tecnología mostrada en el largometraje:

«Con el debido respeto a nuestro escritor, creo que es una idea terrible hacer que la gente regrese», dijo. «Es evidente que el dolor aumenta a menos que conozcas a Renate, quien se enamoraría de ti, pero en todos los demás aspectos, parece una idea terrible».

Sin embargo, Gael García corroboró su posición ante el filme y los avances tecnológicos actuales.

«Eso es la ciencia ficción. Te lleva por estos extraordinarios caminos de pensamiento, y unos años más tarde el mundo parece seguirlos».

Por su parte, el director afirmó que el objetivo del filme es crear una narrativa que mantenga elementos coherentes entretejidos con elementos extraños.

«No estoy tratando de dirigir una película que fuera precisa en su construcción narrativa de ciencia ficción sino más bien en su sentimiento», aseguró Piero Messina.

La cinta se proyecta en la categoría de competición, junto con otros filmes que también optan al Oso de Oro como la alemana With love, from Hilde y la francesa L’empire.