Los ayuntamientos de la entidad muestran resistencia a la conformación de gabinetes paritarios, debido a que la ley no establece mecanismos claros de responsabilidad sobre esta integración, según indicó Hilda Hermosillo, consejera del Instituto Estatal Electoral.

Durante la rueda de prensa para anunciar la reinstalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Patricia Cárdenas, Directora del Instituto Aguascalentense de la Mujer, advirtió que los gobiernos municipales no están cumpliendo a cabalidad con esta medida. Como ejemplo, citó el caso de El Llano.

Al investigar la conformación de los gabinetes de las actuales administraciones municipales, se encontró que San Francisco de los Romo, Tepezalá y el gobierno de la capital tienen una distribución equitativa entre hombres y mujeres en sus principales secretarías y dependencias.

Cárdenas detalló que, aunque la ley es clara en exigir la conformación de gabinetes paritarios, no se incluyó ninguna reglamentación adicional que determine cómo actuar y sancionar en caso de que no se cumpla con esta disposición.

Por otro lado, Zayra Loera, Consejera Vocal de la Comisión de Paridad, destacó que todavía existen dificultades para que las mujeres alcancen el cargo de presidenta municipal. A nivel nacional, sólo un 26% de las alcaldías están lideradas por mujeres, mientras que Aguascalientes está por debajo de ese porcentaje, con solo dos alcaldesas.

En su intervención, Clara Beatriz Jiménez, Consejera Presidenta del IEE, destacó que el Observatorio es un proyecto interinstitucional que busca fomentar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público.