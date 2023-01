Con la notificación de la carta de renovación para la plataforma electrónica de UBER, el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel, analiza no otorgarles el permiso para el ejercicio fiscal 2023, porque la empresa insiste en ofrecer el servicio de pasajero en motocicleta, haciendo caso omiso de las reiteradas peticiones de salvaguardar la vida de sus socios y de los ciudadanos.

Aseveró que la empresa Uber se justifica al argumentar que la Ley de Movilidad no prohíbe el servicio de transporte particular mediante motocicletas, motivo por el cual no atienden el llamado del Gobierno del Estado de no incurrir en esos actos de irresponsabilidad e inseguridad vial.

Por esa razón, la Coordinación de Movilidad dialoga con la Secretaría General de Gobierno y con la Coordinación de Gabinete para determinar la decisión entorno al futuro de la empresa particular Uber en el estado de Aguascalientes.

Serrano Rangel agregó que la CMOV cuidará siempre a los usuarios y a los prestadores de servicio, motivo por el cual se mantendrán los operativos de vigilancia a las Uber motos, porque los operadores que sólo deberían movilizar comida, han estado transportando a pasajeros.

ADVERTENCIA. En entrevista con El Heraldo, el titular de la Coordinación de Movilidad hizo un llamado a los choferes de las motos Uber y a los ciudadanos a no aceptar ni solicitar ese servicio, porque la ocurrencia de accidentes en estas unidades de motor va en aumento en el estado. El funcionario consideró que si UBER es capaz “de poner en riesgo” a sus propios asociados, entonces menos le importará la seguridad de los pasajeros que por alguna circunstancia soliciten el servicio de traslado en motocicleta.