Como es costumbre, el club Futurama de Aguascalientes siempre trata de celebrar los días festivos con mucha actividad deportiva y algunos eventos especiales para la familia del club, por lo que en este Día del Padre no será la excepción al tener varios eventos programados para este mes de junio.

Las actividades especiales del mes de junio comenzaron desde este martes 14 con un RPM Mix 94 en el salón de spinning, siendo un gran evento que contó con la participación de más de 20 personas en la mañana y en la tarde.

El próximo evento que se desarrollará en el club será el torneo de tenis “Festejando a Papá”, mismo que se llevará a cabo este sábado 18 y domingo 19 de junio en las más de 25 canchas de tenis. El formato de competición será de dobles y en categorías A, B, C, D y novatos, teniendo un costo de inscripción de $300 pesos por pareja.

Así mismo, a partir del 28 de junio y hasta el 27 de noviembre se estará llevando a cabo un torneo rankings de tenis, el cual será abierto para toda la comunidad tenística de Aguascalientes, en formato de singles y en categorías A, B, C, D y novatos, tanto en rama varonil como femenil. Para ambos torneos de tenis, los interesados podrán pedir más informes con el profesor Mauricio Sánchez.

Continuando con los eventos del Día del Padre, el próximo 17 de junio se llevará a cabo una clínica de GAP en el salón de usos múltiples a partir de las 18:00 horas. Por otro lado, del 21 al 24 de junio se tendrá una súper semana de TRX+HIIT en la nave, iniciando a partir de las 17:30 horas con cupo limitado a 20 usuarios.

Finalmente, el 25 de junio se celebrará un torneo amistoso de futbol 7 a partir de las 9:30 de la mañana, contando con un costo de $40 pesos por persona.

¡Participa con tu opinión!