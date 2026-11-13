El Club Futurama se encuentra listo para celebrar su trigésimo tercer aniversario con la realización de su tradicional Torneo de Tenis 2026. Este evento deportivo reunirá a destacados exponentes de la disciplina en el estado, en un ambiente de sana competencia y alto nivel competitivo dentro de las instalaciones del club.

Las acciones del certamen se llevarán a cabo del 20 al 29 de noviembre de 2026. La convocatoria está abierta para las ramas femenil y varonil, con categorías que van desde la A, B, C y D hasta la de Novatos. Los participantes competirán tanto en la modalidad de singles como en dobles, bajo el sistema de competencia round robin (todos contra todos).

El costo de inscripción será de 600 pesos por jugador. Los interesados deberán realizar su registro a través del formulario oficial y asegurarse de proporcionar correctamente sus datos. Asimismo, cada tenista deberá presentar un bote de pelotas Wilson como parte de los requisitos de participación.

El comité organizador ha dispuesto premios para los deportistas más destacados. En la modalidad de singles, el campeón recibirá 2 mil pesos, mientras que el finalista obtendrá mil 500 pesos. Por su parte, en la modalidad de dobles se entregarán trofeos tanto a los campeones como a los finalistas.

El cierre de inscripciones está programado para el domingo 15 de noviembre, a las 12:00 horas. Para obtener mayor información sobre el torneo y el proceso de registro, los interesados pueden comunicarse directamente con el coordinador de tenis, el profesor Mauricio Sánchez, a través de WhatsApp, al número 449 129 2215.

Finalmente, el torneo concluirá con una ceremonia de premiación, acompañada de una comida, rifas y entrega de regalos para los asistentes.