Los tiempos actuales implican un llamado a la participación de la sociedad, para exigir a las autoridades una mejor toma de decisiones, en la que se consideren no sólo las necesidades visibles de la gente, sino la voz, pero para ello, es indispensable la participación en las urnas, pues quien no lo hace, deja ver el poco interés que tiene por alcanzar el desarrollo de las entidades y del país mismo, consideró el presidente de la Canaco local, Humberto Martínez Guerra.

Ante esto, es por lo que desde la Cámara Nacional de Comercio a nivel central, se dará impulso a la campaña “Yo Voto porque Quiero a México”, misma que se replicará en cada estado y Aguascalientes no será la excepción, por ello es que se convocará a socios comerciantes, a registrarse como observadores electorales, pues de esta manera, podrán tener un papel fundamental durante la jornada electoral.

Sin duda, es indispensable que la ciudadanía sea más participativa y activa, por lo que promoverá entre los consejeros del organismo, afiliados y la sociedad en general, la importancia de ser parte de esta iniciativa, no sólo con el voto, sino como funcionarios de casillas y observadores electorales.

De esta forma es que se pretende avanzar en el fortalecimiento social que abone a la construcción de un Aguascalientes y un país moderno, con mejores estándares de participación democrática.

“Somos los ciudadanos quienes validamos con nuestro voto la elección de quienes nos gobernarán en nuestros estados, municipios, así como a quienes serán los representantes en los Congresos Estatales y el Federal, subrayó el titular de Canaco Aguascalientes”.

Resaltó que las de este año, serán las elecciones más grandes de los últimos tiempos y para el caso de Aguascalientes, además de renovar los 11 ayuntamientos, también se hará con el Congreso del Estado y con los diputados federales, “se pretende que las Cámaras de Comercio tengan presencia en los distritos electorales federales que corresponden a su demarcación, a fin de cubrir los 300 que se tiene en todo el país”.

Además, anticipó que para el día de las votaciones, quienes participen en esta campaña por parte de la Canaco, contarán con una aplicación digital que utilizarán para subir en tiempo real documentos, imágenes, registros y demás elementos que serán canalizados al Instituto Nacional Electoral (INE), para su validación.