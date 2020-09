Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas han tenido una labor importante durante su Gobierno y han sido fundamentales para la transformación del País.

“La Guardia Nacional está avanzando, nos está ayudando mucho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, ayer les hice un reconocimiento a los dos Secretarios, el de Defensa y el de Marina porque son dos instituciones que han sido fundamentales”, dijo en conferencia mañanera.

“Entonces, sí es muy importante la participación de las Fuerzas Armadas, nos han ayudado muchísimo en la transformación del País”.

Destacó su colaboración en combate al huachicol, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el combate a la pandemia de Covid-19.

“Tuvimos el problema del desabasto por el combate al huachicol y de inmediato, para no tener problemas, se adquirieron más de 600 pipas, para que no faltaran las gasolinas y ¿quién nos ayudó? La Sedena, manejan y operan as 600 pipas y ya no hay ningún problema de desabasto y cumplimos el propósito de casi acaba con el huachicol”, mencionó.

“Dos, se toma la decisión de no construir el aeropuerto en Texcoco, y de hacerlo en Santa Lucía, ¿quién nos ayuda? Los ingenieros militares. Tres, viene la pandemia y desde el inicio les pido a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa, vamos con el Plan DNIII en salud, por primera vez y a reconvertir hospitales y nos ayudan marinos y soldados. Ahí están, como los médicos en hospitales civiles, públicos y privados, ahí están los médicos militares, los marinos salvado vidas”.

El Mandatario reiteró que las Fuerzas Armadas ayudan al pueblo más que nunca, respetando los derechos humanos y sin hacer uso de la fuerza.

“¿Cómo integramos a la Guardia Nacional si no es con el apoyo de la Defensa, de la Marina? Entonces le digo a la gente que se preocupa por la participación de las Fuerzas Armadas que no olviden que el soldado es pueblo uniformado y que actúa a partir de las órdenes que se dan desde arriba, que depende mucho de quién sea el comandante de las Fuerzas Armadas y, ahora, con el apoyo de los dos Secretarios, de Marina y Defensa, se ayuda al pueblo más que nunca, tanto marinos como soldados ayudan, es pueblo, ayudan a sus semejantes y se respetan los derechos humanos, no se privilegia el uso de la fuerza”.