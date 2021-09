Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech es segura y altamente efectiva en niños de 5 a 11 años, por lo que las compañías anunciaron que pronto buscarán la autorización en Estados Unidos para este grupo de edad.

Dicho fármaco ya está avalado en gran parte del mundo para cualquier persona de 12 años o más, pero se considera clave inmunizar a los menores ahora que regresan a la escuela con la variante “Delta” siendo dominante.

Para los niños de 5 a 11 años, Pfizer probó una dosis mucho más baja: un tercio de la cantidad que hay en cada inyección administrada generalmente a los mayores.

Aun así, tras su segunda inoculación, los menores desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el virus tan fuerte como los adolescentes y adultos, explicó a The Associated Press el vicepresidente senior de farmacéutica Bill Gruber.

Los efectos secundarios temporales fueron similares o menores a los que experimentan las demás personas, como dolor en el brazo o fiebre.

Pfizer-BioNTech planean solicitar antes de fin de mes la autorización para usar su vacuna para las edades de 5 a 11 años a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

Si la revisión avanza, millones de niños podrían comenzar a recibir el fármaco a finales de octubre.

La noticia debería ayudar a aliviar meses de ansiedad entre padres y maestros sobre cuándo los menores y sus contactos cercanos podrían estar protegidos.

La necesidad es urgente: los niños ahora representan más de uno de cada cinco casos nuevos de la enfermedad.

Además, la variante “Delta” ha enviado a más menores a hospitales y terapia intensiva en las últimas semanas que en cualquier otro momento de la pandemia.

Los resultados de los ensayos para niños con menos de 5 años no se esperan hasta el cuarto trimestre de este año como muy pronto, según Gruber.