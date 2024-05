Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reconoció que fueron incapaces de atacar el pico de demanda de electricidad.

Durante la mañanera, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett encabezó un informe sobre las fallas en el sistema eléctrico de los días 7, 8 y 9 de mayo pasados.

«Vamos a presentar el sistema eléctrico y en qué momento se dio determinados problemas, tres días que se resolvieron ya totalmente», dijo Bartlett.

«Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más».

«Pero si es importante y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años».

Juan Antonio Fernández Correa, director corporativo de Planeación Estratégica de CFE, puso como causa las fallas en las centrales eléctricas, lo que provocó un desbalance en el sistema eléctrico.

Explicó que la demanda máxima se adelantó seis semanas y se tuvo que atender de manera imprevista. La demanda, afirmó, aumentó 13 por cierto con respecto a los valores promedio.

Presentó una gráfica con las principales causas de los apagones de los días 7 al 9 de mayo:

-Incrementos en la demanda eléctrica debido a temperaturas extremas inusuales ocasionadas por olas de calor atípicas.

-Sequías, lo que provoca baja producción de generación hidráulica.

-De acuerdo con lo planeado, se contaba con unidades de generación en mantenimiento para atender las condiciones de verano.

-Fallas en centrales eléctricas que provocaron un desbalance en el sistema eléctrico.

En su oportunidad, Mauricio Cuéllar Ahumada, director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional presentó el minuto a minuto de las fallas de los tres días.

Aseveró que la energía se debe producir en el momento exacto en que se está demandando por los usuarios.

Agregó que los sistemas operativos de alerta y emergencia se decretan cuando hay menos de 6% de reserva en el sistema eléctrico.

Comentó que diariamente, los picos de demanda se dan a las 16:30 horas (en el que no hay problemas por la energía fotovoltaica) y entre 19:30 y 20:15 (que es cuando las personas llegan a sus casas a hacer uso de electricidad y se enciende el alumbrado del País).

¿Cómo fue?

7 MAYO (9 centrales desconectadas y 240 minutos de afectación)

16:05 Desconexión de una central generadora de 450 megawatts

16:30 Se desconectó otra central, ahí se declaró estado de alerta por tener menos de 6% de reserva.

16:41 Tres decrementos de generación y se llegó a menos de 3% de reserva.

17:04 Al no tener balance y tener reserva inferior a 3% se ordenó a CFE un afectación de 200 megawatts.

17:52 Sistema ya no estuvo en emergencia y se reconectaron, aunque seguía en estado de alerta por una reserva inferior a 6%.

18:53 Se desconectó una central

19:08 Se desconectó otra central

19:10 Reserva abajo de 3%.

19:22 Se desconectaron 380 megawatts de una central generadora.

19:14 Dos centrales más desconectadas.

19:18 Otra central desconectada con 356 megawatts.

19:22 Otra central desconectada.

19: 31 Una centra, más desconectada.

20:10 Solicitaron inicio de reconexión debido a que la demanda empezó a disminuir.

23:10 Salida de la emergencia regreso al estado operativo de alerta.

8 MAYO (109 minutos de afectación)

14:46 Se tuvo reserva inferior a 6% y se declaró sistema operativo de alerta.

16:45 Demanda máxima.

19:35 Estado operativo de emergencia porque la reserva era de 1.66%, muy baja.

20:08 Se solicitó el inicio de la reconexión del suministro afectado.

21:14 Cambio de estado de emergencia a estado de alerta.

9 DE MAYO (7 desconexiones de plantas y 179 minutos de afectación)

11:36 Se desconectó una planta.

12:59 Se desconectó otra central.

13:35 Otra central desconectada.

15:02 Se declaró estado operativo de alerta.

17:04 Desconexión de otra central.

18:47 Sistema en estado operativo de emergencia por reserva de 1.9%.

19:17 Se solicitó a CFE que disminuyera el suministro en 1,350 megawatts a usuarios para mantener balance carga-generación.

19:26 Se desconectó otra central.

20:20 Condiciones para iniciar la reconexión de usuarios.

20:47 Desconexión de otra central.

20:54 Otra desconexión.

22:16 Cambia a estado operativo de alerta

10 DE MAYO

00:18 Sistema normal

De acuerdo con los funcionarios, las interrupciones de la electricidad afectaron a 5% de usuarios.

Descarta AMLO más seguridad a CFE por elección

Cuestionado sobre si reforzarían la vigilancia en las instalaciones de la CFE ante un posible sabotaje el día 2 de junio de la elección, AMLO lo descartó.

«No hay problema, la verdad, y hay que entender la temporada, estamos a días de la elección, se van a elegir a miles de autoridades y representantes populares, entonces hay una contienda, hay una campaña, y esto lleva a exageraciones, ahora vimos con los técnicos, que les agradecemos mucho porque hacen posible que funcione el sistema eléctrico, igual que los trabajadores de la industria eléctrica».

Además, presumió que en su sexenio no ha subido el precio de la luz en términos reales.

«Nada más decir, subrayar, que no sólo no falta la energía eléctrica sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar la luz, estamos a 4 meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz, en beneficio de los consumidores».