Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Tras ser criticado por su machismo, Samuel García difundió ayer un video en el que reconoció que su conducta no tiene justificación, ofreció disculpas y anunció que ahora buscará cambiar y trabajar más en favor de las mujeres.

“Ahora el tema es acá, es mío”, dijo señalándose la cabeza con el índice, “es un comportamiento retrógrada, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme.

“Hoy me cae el 20 de lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras, a todos, una disculpa”.

En su mensaje el legislador ofreció disculpas a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, por provocar una ola de críticas y cuestionamientos en pleno día de su cumpleaños.

También se disculpó con las mujeres en general y en particular con sus compañeras de partido “por meterlas en broncas” y a quienes pidió su ayuda para tratar de reeducarse.

