Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Fui a Pochutla a ver a unos familiares y allá los restaurantes sí abren, intentó zanjar ayer el subsecretario Hugo López Gatell la polémica sobre su viaje de descanso de Fin de Año en medio de la peor crisis de contagio y muerte de Covid-19 en la Ciudad de México.

Gatell fue captado el 3 de enero por comensales en el restaurante del hotel boutique “El Alquimista”, en las playas de Zipolite lo que generó indignación por ignorar sus propios llamados a quedarse en casa.

“No tengo nada que ocultar; fui a la costa de Oaxaca, a San Pedro Pochutla, un sitio hermoso. Fui a visitar a familiares muy cercanos. Estuve en casa particular durante fin de año”, explicó anoche.

De su visita al restaurante dijo que fue sacada de contexto porque no toma en cuenta que “las realidades no son sincrónicas” en México.

“Los restaurantes no están abiertos en CDMX excepto para el transporte en casa (sic). En Oaxaca donde está Pochutla los restaurantes están abiertos””, justificó.

En contrario, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo ayer que en su gobierno nadie pensó en descansar. “Estando la situación de la Ciudad como está no podríamos de ninguna manera tomarnos un descanso”, señaló.