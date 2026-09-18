Una puerta abierta y un fuerte olor a marihuana llevaron a policías estatales al hallazgo de cientos de envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas dentro de un Volkswagen blanco, localizado sobre avenida Siglo XXI, al poniente de la ciudad.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron el automóvil con una de sus puertas abierta, situación que llamó su atención y motivó una inspección preventiva.

Al aproximarse a la unidad percibieron un intenso olor a marihuana. Dentro encontraron una mochila y cerca de 300 envoltorios con hierba verde con características de dicha droga, cuyo peso aproximado fue de un kilo y medio.

La revisión también permitió localizar más de 240 envoltorios con una sustancia granulada con características propias del cristal, así como casi un centenar más que contenían una sustancia en piedra, igualmente identificada de manera preliminar como cristal.

No se informó sobre personas detenidas relacionadas con el vehículo o las sustancias aseguradas.

El Volkswagen y la totalidad de los envoltorios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la Delegación Aguascalientes de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar la naturaleza de las sustancias.