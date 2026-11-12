Un fuerte estruendo, seguido de un incendio en un terreno donde se almacenaban materias primas para fabricar productos de limpieza, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia Gremial. Tres personas tuvieron que recibir atención médica por crisis nerviosas.

Los hechos ocurrieron este miércoles, alrededor de las 14:42 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Alfredo Lewis, donde vecinos reportaron haber escuchado lo que parecía una explosión.

Al llegar, elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron un incendio que se propagaba en la parte posterior del predio, por lo que tuvieron que forzar el acceso principal para ingresar y combatir las llamas.

El fuego consumía numerosos recipientes de plástico de distintos tamaños, además de estructuras improvisadas construidas con láminas de aluminio y madera. Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas continuaran extendiéndose.

El estruendo causó alarma entre los habitantes de la zona. Paramédicos municipales y particulares atendieron a tres personas que presentaron crisis nerviosas, aunque ninguna requirió traslado hospitalario. Tampoco se reportaron personas lesionadas por quemaduras.

Durante la inspección, personal de Protección Civil entrevistó al propietario del terreno, Francisco, de 78 años, quien confirmó que almacenaba materiales utilizados en la elaboración de productos de limpieza, pero aseguró desconocer cómo comenzó el fuego.

Las causas del siniestro permanecen sin esclarecer. Tampoco se ha confirmado que el estruendo reportado por los vecinos haya sido producto de una explosión.