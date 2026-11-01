Un choque entre dos vehículos registrado la noche del sábado sobre la carretera estatal número 42, frente al fraccionamiento Mangata Residencial, dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió minutos después de las 22:00 horas, a la altura del kilómetro 1+100, donde se vieron involucrados una Chevrolet Trax blanca, conducida por Miguel “N”, de 28 años, y un Nissan Versa del mismo color, manejado por Adriana “N”, de 54 años. Ambas unidades portaban placas de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el conductor de la Trax circulaba por dicha vía cuando realizó una maniobra hacia su izquierda sin la debida precaución.

Esto provocó que el Nissan Versa, que avanzaba en el mismo sentido, impactara con su parte frontal derecha el costado izquierdo de la camioneta.

Tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, policías estatales de carreteras acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Pese al impacto, ninguno de los dos conductores resultó lesionado.