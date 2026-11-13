Una patrulla de la Policía Cibernética terminó con el costado izquierdo destrozado tras ser embestida por un automóvil particular en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Mahatma Gandhi, al sur de Aguascalientes. La unidad policial circulaba con códigos y sirena encendidos debido a una emergencia relacionada con un caso de secuestro virtual.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 15:20 horas de este jueves, cuando una mujer policía conducía la patrulla sobre Siglo XXI, acompañada de una ciudadana vinculada con el reporte que atendían.

Al llegar al cruce con Mahatma Gandhi, un automóvil compacto Renault se estrelló de frente contra el costado del conductor de la unidad oficial, lo que provocó severos daños en la puerta, la ruptura de los cristales y la activación de las bolsas de aire.

El impacto movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, luego de que inicialmente se reportara una persona prensada. Sin embargo, se confirmó que únicamente tenía dificultades para salir debido a que una de las puertas había quedado atorada.

El conductor del Renault sufrió golpes y molestias en una pierna, por lo que los socorristas le ofrecieron trasladarlo a un hospital, pero rechazó el traslado. Por su parte, la oficial presentó molestias en un brazo, mientras que la mujer que la acompañaba también fue valorada. Ninguno de los involucrados sufrió lesiones de gravedad.

El director de la Policía Cibernética acudió al lugar y confirmó que la patrulla atendía una emergencia relacionada con un secuestro virtual, aunque no proporcionó mayores detalles.