Antonio Baranda Agencia Reforma

CAMPECHE, Campeche.- Las protestas de policías de Campeche contra la Gobernadora Layda Sansores, llegaron ayer hasta la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Durante una gira por esta entidad, Sheinbaum dialogó y escuchó reclamos de policías inconformes, quienes le entregaron un pliego de demandas y exigieron justicia.

Posteriormente, durante un mitin, un grupo de familiares de policías protestó contra Sansores y exigió su destitución al grito de «¡Fuera Layda!».

Por la mañana, un grupo de agentes se plantó ante Sheinbaum y se quejó tanto de Sansores como de Morena por presunto acoso, represión y abandono.

«Morena es un partido y el Gobierno es otra cosa», argumentó Sheinbaum durante el diálogo.

Los agentes también le pidieron interceder por ellos ante el Gobierno estatal para que mejoren sus condiciones de trabajo.

«Habíamos acordado que me entregaban el pliego petitorio, que yo lo revisaba y que en este momento que soy candidata, pues no puedo (hacer) mucho más», les dijo.

«Se le agradece la atención que tuvo con nosotros, pero esta situación habla muy mal de la Gobernadora», le expresó un policía.

La protesta se realizó a las 9:30 horas afuera del Centro de Convenciones de Campeche, previo a una conferencia de la candidata morenista.

Los policías, en lucha desde hace semanas después de un fallido operativo penitenciario, esperaron a Sheinbaum y le entregaron un documento.

«Ella (la Gobernadora) nos ha acosado, ahorita no tenemos gasolina para trabajar, a varios de nosotros nos ha quitado el sueldo. No nos quiere pagar, queremos respaldo y apoyo», le dijo una policía.

Sheinbaum le reiteró que es candidata, por lo que sólo se compromete a «enviar» el pliego que le entregaron.

«Más allá (de eso) es muy difícil que yo me comprometa con ustedes, pero sí a seguir dialogando ¿Qué les parece?», les manifestó.

Los policías le respondieron que confían en ella.

«Ya que ganemos, ya platicamos», les ofreció la ex Jefa de Gobierno.

Pero los policías acusaron violación de derechos, malas condiciones de trabajo y falta de disposición del Gobierno.

«Fuimos violentadas, nuestra vida estuvo en peligro, por eso en este momento lo único que pedimos es justicia», planteó otra policía inconforme.

Otro uniformado soltó: «Qué tristeza que el Gobierno nos deje solos, nos quita el combustible, nos limita pagos de nomina, dónde está el grupo Morena».

A manera de defensa a la 4T, Claudia respondió que Morena es un partido y el Gobierno «es otra cosa».

«Estamos en campaña a la Presidencia, ya cuando ganemos ya estaremos en otra condición», sostuvo.

«Es el partido el que nos está reprimiendo», se quejó otro agente en medio del diálogo en la calle.

«No es el partido», recalcó Sheinbaum antes de cortar el diálogo con los policías, a quienes reiteró que «recibe las peticiones».

Al mediodía, familiares de policías estatales protestaron contra la Gobernadora durante un mitin de Sheinbaum en el centro de la ciudad.

El pequeño grupo portaba lonas y cartulinas con leyendas como: «Exigimos paz, seguridad y justicia, lo que nos robó este gobierno».

«Fuera Layda, fuera Layda», gritaron a solo unos metros de donde Sheinbaum encabezaba un acto multitudinario.

La esposa de un policía dijo a REFORMA que el Gobierno de Sansores no sólo ha hecho oídos sordos a sus demandas.

«Este comportamiento de la Gobernadora ya rebasó los límites, y lo único que pedimos es que seamos escuchados y que nos hagan justicia», urgió.

«Sheinbaum dijo que ella no podía hacer nada porque es sólo candidata, entonces si desde ahorita no está mostrando su apoyo, quiere decir que, aunque llegue a ser Presidenta, no nos va apoyar en nada».

La manifestante reiteró la exigencia de que se vayan «Layda y todos sus foráneos», incluida la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz.

‘Una luchadora’

En conferencia, Sheinbaum expresó «todo su respaldo» a Sansores, a quien describió como una mujer valiente, luchadora y capaz.

«Layda es una mujer luchadora desde hace muchísimo tiempo, tiene nuestro respaldo y sabemos que tiene la capacidad para enfrentar cualquier problema que se le presente», manifestó.

«La vamos a seguir apoyando ahora que lleguemos al Gobierno. Ha recibido mucho apoyo del Presidente y va seguir recibiendo mucho apoyo».