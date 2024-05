Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que el voto ciudadano no debe ser opcional y la ciudadanía tendrá que dejar de lado la apatía y participar en los comicios atendiendo esa obligación cívica.

Enfatizó que acudir a votar en libertad es un derecho de los mexicanos y, por lo tanto, hizo un llamado a que los votantes asuman su gran responsabilidad en elegir a sus gobernantes.

“No se puede permitir que alguien más decida por ti, porque luego se dice que eligen mal y se quejan. Pero si no votaste, no hay posibilidad de quejarse cuando no usas el voto libre”, manifestó.

Muñoz de León resaltó la importancia del voto libre, recordando que fue apenas a mediados del siglo pasado cuando las mujeres lograron el derecho al voto, y hoy no se puede ignorar este importante esfuerzo.

Indicó que las personas que no tienen una decisión clara sobre su voto deberían acercarse y conocer a cada uno de los candidatos, las propuestas y acceder a información que les ofrezca un panorama del país. “Hay mucha información y en este momento tenemos tres grandes temas que son la seguridad, la salud y la educación; hay que ver si las propuestas son viables”, subrayó.

En la víspera de la jornada electoral del 2 de junio, destacó la importancia de promover la asistencia a las urnas, dado el desinterés de parte de la sociedad por sufragar. En este sentido, mencionó que la población tiene la posibilidad de conocer con más detalle a los aspirantes a los diferentes cargos de elección a nivel local y federal, incluidas las candidaturas a la presidencia de la república. Agregó que los candidatos deben intensificar sus actividades para que más gente pueda decidir de manera informada sobre el futuro.