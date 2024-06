De un balazo en la cabeza fue ejecutado un hombre en el interior de la habitación del motel “Los Arcos”, por parte de dos sicarios que lograron escapar en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Alfredo, de 50 años, quien no contaba con antecedentes penales, motivo por el cual se desconoce el móvil del crimen.

Fue a las 12:40 horas del sábado que personal del motel “Los Arcos”, que se ubica en el Blvd. a Zacatecas y cruce con la avenida Siglo XXI Norte, a la altura del distribuidor vial, en la colonia Trojes de Alonso, habían matado a un hombre a balazos.

Lo anterior provocó la movilización de policías estatales, policías preventivos del Destacamento “Terán Norte” y agentes de la Fiscalía General del Estado, además de una ambulancia del ISSEA.

Fue en el interior de la habitación No. 59 donde encontraron el cadáver de Alfredo, quien presentaba un impacto de bala en el cráneo.

Cabe destacar que en el lugar de los hechos se encontraba una mujer de entre 30 y 35 años, que resultó ilesa en el ataque armado. Una vez que fue valorada por los paramédicos, se determinó que sólo presentaba una crisis nerviosa por lo ocurrido.

La mujer, quien resultó con antecedentes penales, quedó en custodia de agentes de la PDI, quienes la trasladaron a la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado a fin de ser interrogada.

A la escena del crimen arribaron los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

Al ser entrevistado el administrador del motel, éste comentó que uno de los empleados que se encontraba en el área de recepción, escuchó un balazo y posteriormente los gritos de una mujer que provenían de la habitación No. 59.

Indicó que al ir a asomarse para ver lo que había ocurrido, observó a dos sujetos que salían del estacionamiento de manera apresurada, a bordo de una motocicleta deportiva color negro y escapaban hacia el sur por el Blvd. a Zacatecas.

Cuando el empleado llegó a la habitación, encontró a un hombre tirado en el suelo y con sangre en la cabeza, además de una mujer que lo acompañaba y la cual presentaba una crisis nerviosa.

Al momento que peritos revisaron las cámaras del motel, detectaron que la víctima y la mujer arribaron en una camioneta a las 12:30 horas y momentos después de que ingresaron a la habitación que les fue asignada, ingresaron los dos sicarios en una motocicleta y consumaron el crimen.