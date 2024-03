En la modorra de la tarde del domingo, en el teléfono vi la noticia. También vi un par de imágenes de una carpa ardiendo: 25 heridos, 5 de ellos de alguna gravedad, fueron llevados a los hospitales cercanos, a ser atendidos de: unos por quemaduras y otros por golpes, seguramente a causa de la marabunta.

Hoy, un noticiero de la radio, de los que procuro escuchar lo menos –por salud mental–, me amplió la información: un bodorrio con mil invitados, en no sé qué lugar de San Miguel de Allende.

Pienso en meses de preparativos, en miles y millones de pesos invertidos, las ganas de demostrar que allí hay dinero, que no se trata de una boda de dos pelagatos, ni una boda de rancho. Luego, como evitarlo, pienso en que seguramente se les echó a perder el pachangón, por causa del incendio; pienso en los invitados elegantes, venidos de todos lados y en que tanto los novios, sus familias y los asistentes jamás olvidarán aquello.

–¿La boda de los Lascuráin Trueba?

–¿Aquella donde ardió Troya?

–¿Les devolverían el dinero?

Cuando yo era menor e iba ocasionalmente a alguna boda (incluso llegué a colarme a alguna, para beber gratis), todas las bodas eran iguales. Un salón (el Versalles si se trataba de gente de pudientes), la Banda Safari o los Hermanos Romero, meseros falsamente solemnes, detalles de dudosa elegancia, destilados a discreción y cena como el sapo y la pedrada. Samba pa’ti, las ridiculeces nefandas de RayConniff, algo de música guapachosa, etcétera.

Debo decir, pues lo acabo de comprobar –fui, de hecho, a la boda de una ahijada, por la sencilla razón de le tengo mucho aprecio–, que las bodas ya no son lo que antes, lo que no quiere decir que hayan mejorado, por más que exista ya una industria dedicada a una payasada que se llama ‘weddingplanning’; igual la gente va a lo que iba antes: a beber hasta hartarse y a criticar.

Luego está eso de organizar bodas en lugares como Ajijic, una hacienda de Yucatán, Vallarta, Cancún, etcétera, lo que obliga a los invitados a trasladarse, a contratar un hotel, etcétera. Como si no fuera suficiente tener que asistir una boda, que ya pesa lo suyo, como para todavía tener que gastar una fortuna, en el mejor de los casos, y jugarse la vida en las carreteras sin ley.

Hace unos años el hijo de unos conocidos míos se casó en una hacienda pulquera de Tlaxcala, o algo así. Otro de los invitados, al enterarse, dijo:

–Lo harán así para que nadie vaya.

Lo extraño es que la gente va, lo que para mí no es sino un signo de la decadencia de la civilización.

En estas meditaciones estaba, cuando me llega un mensaje de una de esas empresas que organizan estos eventos infaustos, para pedirme la confirmación de asistencia a una boda que se celebrará, en un par de meses en Guadalajara, lugar donde viví, al que he viajado centenares de veces, y al que no volveré ni aunque estuviera loco: transitar esa carretera llena de acechanzas y de asesinos me produce, de pensarlo, ataques de pánico.

Me lo pensaría si me dijeran que fuera a tal ciudad a recoger una herencia; a una boda, ni amarrado. Ya decía yo, con perdón a las personas que me invitaron con tanta amabilidad, que invitar a la gente a bodas, bautizos, graduaciones, etcétera, es una forma atroz de descortesía, lo que se vuelve ya casi una afrenta cuando todavía tiene uno que irse a jugar la vida, a gastar, etcétera.

Por lo menos a los que fueron a la boda de San Miguel, la del incendio, les quedará la espectacular imagen de ver cómo ardía todo aquello, y el imborrable recuerdo de ver a una tía gordinflona del novio corriendo por el local con el chongo en llamas.

Lo que me resta es desear a los novios de la boda en cuestión, a la que tuvieron la deferencia de invitarme, que tengan una boda espectacular –pero sin incendio– y que, luego, sean felices y coman perdices.

Yo mucho lamento no poder acompañarlos.

@Alascazas: Facebook, Instagram.