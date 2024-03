En un restaurante de comida china ubicado en el Centro Comercial “El Parián” se produjo un incendio, causado por el exceso de grasa acumulada en la campana extractora de la cocina.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque fue necesario evacuar a 300 personas que se encontraban en el centro comercial en ese momento.

El incidente fue reportado al número de emergencia 911 alrededor de las 14:55 horas, indicando que había un incendio en el área de restaurantes del Centro Comercial “El Parián”, situado en la intersección de la calle Rivero y Gutiérrez con la calle Morelos, en el centro de la ciudad.

Al lugar se desplazaron elementos de la policía vial y preventiva de la Zona Centro, así como unidades del Departamento de Bomberos Municipales.

Personal de Protección Civil Municipal llevó a cabo la evacuación de clientes y trabajadores, mientras que los Bomberos Municipales trabajaron para extinguir el fuego, que se había iniciado en el local de venta de comida china “Jong-Chang”, localizado en el tercer piso.

A pesar de la considerable cantidad de humo, no se reportaron casos de intoxicación y, después de unos minutos, el incendio fue controlado. Se concluyó que el origen del fuego fue el ducto de ventilación de la campana de la cocina, debido a la acumulación de grasa comestible.

Jannin Su, propietario del establecimiento de 39 años, indicó que el incendio ocurrió de manera inesperada y que no lograron contenerlo por sí mismos.