Un incendio, cuyo origen se desconoce, afectó el área designada como «archivo muerto» de la UMF No. 6 del IMSS, alcanzando también a una camioneta en el área de estacionamiento, la cual resultó dañada.

La pronta intervención de los Bomberos Municipales de Jesús María evitó la propagación del fuego, y no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas.

El incidente fue reportado inicialmente a las 09:00 de la mañana de ayer a través del número de emergencias 911. El incendio ocurrió en la UMF No. 6 del IMSS, ubicada en la avenida Paseo de los Chicahuales y esquina con la calle Agua Potable, en el fraccionamiento Agua Clara, municipio de Jesús María.

Al lugar acudieron policías preventivos y las unidades E-01 y B-01 de los Bomberos Municipales de Jesús María, así como un camión cisterna de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que suministró agua para las labores de extinción.

Los bomberos descubrieron que el incendio se originó en la zona del «archivo muerto», y aunque lograron controlarlo, una camioneta Mazda CX9, de color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, resultó afectada en el área de estacionamiento de la clínica.

Los trabajos para controlar y extinguir el fuego se prolongaron hasta las 10:10 de la mañana. Es importante señalar que el propietario de la camioneta siniestrada es un trabajador de la UMF No. 6 del IMSS.