Un corto circuito en el cuarto de mantenimiento de la Clínica número 10 del Seguro Social provocó un fuerte incendio que, por fortuna, no pasó a mayores, luego de ser rápidamente controlado por los vulcanos.

Los hechos tuvieron lugar a las 20:00 horas, cuando personal de dicho nosocomio, que se ubica en la avenida Convención de 1914 Norte y cruce con el bulevar a Zacatecas, reportó un incendio que se había salido de control.

Hasta ese sitio, arribaron inicialmente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, quienes detectaron una impresionante “lengua” de fuego que alcanzaba los 8 metros de altura.

Instantes después, llegaron los elementos del H. Cuerpo de Bomberos del municipio de Aguascalientes, quienes se percataron de que el incendio se registraba en una bodega donde se almacena material flamable, ckimo pintura, thinner y solventes.

No obstante, debido a que las llamas no podían ser sofocadas, se requirió del apoyo de los elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Estado y, de esta forma, el incendio fue sofocado minutos más tarde.

