Una camioneta Ford Super Duty quedó completamente destruida luego de incendiarse cuando se encontraba estacionada en la comunidad Los Negritos, en el municipio de Aguascalientes. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:58 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se alertaba sobre un vehículo envuelto en llamas sobre la calle Benito Galindo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes acudieron al sitio y encontraron la camioneta completamente incendiada, por lo que de inmediato comenzaron las maniobras para controlar y extinguir el fuego.

Después de varios minutos de trabajo, los vulcanos lograron sofocar las llamas; sin embargo, la unidad ya había sido consumida en su totalidad.

En el lugar, Francisco, de 65 años de edad, comentó a las autoridades que la camioneta se encontraba estacionada cuando comenzó el incendio, aunque dijo desconocer qué pudo haber provocado el siniestro.

Por ahora, el origen del fuego permanece sin esclarecer.