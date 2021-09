Aguascalientes es uno de los tres estados del país que más recursos económicos ha destinado a la atención de la pandemia por COVID-19, lo cual ha sido posible al contar con instalaciones estatales de salud adecuadas que han permitido brindar el servicio oportunamente a quienes lo han requerido, tan sólo por lo que respecta al Hospital Miguel Hidalgo, está reconocido como uno de los cinco mejores nosocomios del país, con sus 12 especialidades y 75 subespecialidades.

El gobernador Martín Orozco Sandoval expresó lo anterior, al rendir su último informe temático -en el área de la salud-, correspondiente al quinto año de gobierno, y destacó que una fortaleza es no haberse adherido al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, lo que le permitió a esta entidad, implementar programas propios.

Ante representantes de la comunidad médica, aseguró que al tema de la salud se le han invertido 17 mil millones de pesos, un 46% más que la administración anterior, lo que significa un promedio de 3.5 millones de pesos diarios.

Recalcó que la mejor decisión es no haber sumado a Aguascalientes al Insabi, pues a diferencia de entidades que sí lo hicieron, aquí no se ha enfrentado el desabasto de medicamentos, ya que hubo gobernadores que se sumaron y al final, les retuvieron recursos, pero no tuvieron en retribución ni dinero ni medicamentos, y en los hechos, “la sociedad no entiende de dónde viene el medicamento, si de la Federación o del Estado, lo que sabe es que los necesitan”.

Orozco Sandoval destacó que en Aguascalientes el enfoque ha sido hacia la elaboración de políticas de salud, no con la salud, de ahí que refrendó su compromiso por fortalecer el sistema, siempre a favor de las familias y no de intereses particulares, “después de cinco años, los servicios de salud están más cerca de las personas, sentando las bases para que así sea por muchos años más”.

De la misma manera, adelantó que hay más proyectos para el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, mismos que fortalecerán su capacidad tecnológica en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, tal es el caso de la compra del acelerador lineal, que se adquirirá antes de que concluya esta gestión.

Finalmente, dio a conocer que muy pronto quedará concretada la parte que falta de este hospital con la construcción del Edificio G para que las labores académicas del nosocomio se lleven a cabo al 100%.