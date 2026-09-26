Una discusión por la devolución de una bomba de aire terminó con un hombre herido con un arma blanca y, posteriormente, con Omar “N” vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de lesiones dolosas calificadas.

Los hechos se remontan al 30 de junio de 2024, en el fraccionamiento San Sebastián. De acuerdo con la investigación, Omar “N” acudió al domicilio de la víctima para pedirle prestada una bomba de aire, la cual le fue entregada.

Horas después, el propietario fue a buscarlo para recuperar el objeto. Presuntamente, Omar “N” le respondió que no lo tenía y ambos comenzaron a discutir.

En medio del altercado, el señalado habría sacado de la bolsa trasera de su pantalón una navaja o cuchillo pequeño, con el que lesionó al hombre a la altura de la ceja izquierda.

La víctima se retiró del lugar y pidió ayuda al servicio de emergencias. Posteriormente recibió atención médica y fue necesario suturar la herida.

Tras la denuncia y las investigaciones correspondientes, el caso llegó ante un Juez de Control, quien resolvió vincular a proceso a Omar “N”.

Como medidas cautelares, se le prohibió acudir a determinados lugares, así como acercarse, convivir o comunicarse con ciertas personas, incluida la víctima.

El juez fijó además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.