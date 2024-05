Staff Agencia Reforma

LA HAYA, Países Bajos.- Ecuador aseguró ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la invasión a la Embajada de México en Quito, ocurrida el pasado 5 de abril, fue un «incidente aislado» que ocurrió en «circunstancias muy excepcionales».

En la segunda y última jornada de audiencias orales por una demanda de México, el principal agente de Ecuador ante la CIJ, el diplomático Andrés Terán Parral, afirmó que «el incidente aislado del 5 de abril, fue solamente eso. Tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales», de acuerdo con la agencia AFP.

Los alegatos ecuatorianos cerraron ayer las audiencias orales ante la CIJ en respuesta a medidas preventivas solicitadas por México a raíz del episodio.

En su ponencia, Ecuador pidió a la Corte que rechace la demanda mexicana de medidas provisorias.

«(México) no ha demostrado urgencia alguna para la indicación de medidas provisionales en el sentido de que no existe un riesgo real e inmediato de daño irreparable» a los derechos que busca proteger», dijo Terán Parral.

«La República del Ecuador solicita a la Corte que rechace la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por los Estados Unidos Mexicanos», puntualizó, según la agencia.

En una declaración a la prensa al final de la audiencia, Terán Parral dijo esperar que los argumentos presentados «sean tomados positivamente en consideración» por la CIJ.

Ecuador formalizó el lunes una demanda contra México, país al que acusa de incumplimiento de sus obligaciones a la luz de la legislación internacional.

En particular, cuestiona el uso indebido de las dependencias de la Embajada para proteger al ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de la acción de la justicia ecuatoriana, además de interferir en asuntos internos del país.

El martes, en el primer día de audiencias, México defendió ante los jueces de la CIJ su demanda de medidas urgentes.

En un contacto con la prensa, el principal agente de México ante la Corte, Alejandro Celorio Alcántara, dijo que lo ocurrido el 5 de abril «debía tener consecuencias».