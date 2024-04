Un hombre se debate entre la vida y la muerte al ser atacado con un machete, durante una riña campal que se registró durante la noche del domingo en calles del fraccionamiento Valle de los Cactus.

Fue identificado como Mario Alberto, de 32 años, con domicilio en la calle Rivera Magdalena, en el fraccionamiento Sol Naciente.

Fue a las 23:40 horas del domingo, cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que, en la dirección arriba señalada, se encontraba una persona del sexo masculino herida tras haber sufrido una agresión, motivo por el cual se solicitaba la presencia de los paramédicos.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos del Destacamento “Morelos” y la ambulancia UE-54 de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Al hacer su arribo encontraron a Mario Alberto tirado en el suelo y semi-inconsciente, además de que presentaba una fuerte hemorragia que no podía ser controlada.

Los paramédicos le detectaron heridas cortantes en la cabeza, el cuello y los hombros y ante la gravedad de sus lesiones, de inmediato fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 2 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como crítico.

De acuerdo a la versión de los familiares de Mario Alberto, éste les comentó que al ir caminando por la calle Recinto Maguey, en el fraccionamiento Valle de los Cactus, se registró una riña campal entre dos bandas de pandilleros.

Y aunque el ahora lesionado era completamente ajeno a los hechos, uno de los rijosos lo atacó con un machete, provocándole varias heridas. A pesar de encontrarse gravemente lesionado, Mario Alberto logró correr para ponerse a salvo y al llegar a su domicilio pidió ayuda a sus familiares.

Más tarde, policías preventivos del Destacamento “Morelos” se trasladaron al fraccionamiento Valle de los Cactus, donde implementaron un operativo, pero no se logró detener a ninguno de los rijosos.