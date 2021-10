Productores del campo ahora piden tregua a las lluvias que en la presente temporada fueron regulares, generando excelente nivel de captación de agua pluvia en la entidad, sin embargo, para continuar con la cosecha de temporal requieren que deje de llover por algunos días.

El presidente del Comité Sistema Producto Maíz, Uriel Romo Castañeda, indicó que las precipitaciones hasta cierto punto excesivas, han limitado que los productores del campo en este momento puedan darle continuidad para trabajar la tierra, esperando que por lo menos en varios días consecutivos las lluvias den la oportunidad a la maquinaria de que pueda ingresar a los sembradíos para llevar a cabo la cosecha de maíz para silo. Agregó que el temporal recién concluido, permitió una sobreoferta en pasturas, lo que vendrá a amortiguar los precios beneficiando a los ganaderos.

Resaltó que las lluvias registradas en el presente año no se daban en similares condiciones desde hace 47 años, pues si bien habían existido otros periodos con buenos niveles de captación de agua pluvial, lo de este 2021 no tiene comparación, beneficiando a todos los productores del campo. El temporal de mayor recuperación en este año ha sido el maíz y el frijol.

«Estamos parados porque no hay piso para entrar a cosechar, pero ya está abriendo, a lo mejor es cuestión de dos o tres días para iniciar a trabajar. Viene la cosecha del maíz para silo», expresó.