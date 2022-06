Luego de que los resultados preliminares dados a conocer por el Instituto Estatal Electoral, no fueron favorables para la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional, quedando rezagada por la abanderada del PAN, PRI y PRD, de manera importante, líderes de la Cuarta Transformación acusaron que lo anterior obedeció a una elección de estado.

En rueda de prensa, Arturo Ávila, encargado de la defensa del voto de MORENA, acusó a las autoridades estatales de haber metido las manos al proceso electoral, además de que durante el desarrollo de las elecciones hubo diversos actos de amedrentamiento contra militantes y simpatizantes quienes fueron hostigados constantemente por elementos de seguridad pública.

Acompañado del senador Alejandro Peña, así como de la diputada local Ana Gómez y la regidora Alejandra Peña, llamó a los simpatizantes de MORENA a defender el voto y mantenerse al pendiente del resguardo de los paquetes electorales para evitar mayores sorpresas.

Agregó, que las malas prácticas se hicieron presentes ayer, al igual como ha sucedido en elecciones previas, por lo que adelantó se recurrirá ante las instancias correspondientes con la finalidad de que lo anterior no quede impune y por lo contrario se marque un precedente ante las irregularidades presentadas.

“No vamos a dejar impunes todas las violaciones que cometieron el día de hoy no sólo en derechos humanos, no sólo los delitos electoral, sino la voluntad de la gente y del pueblo no nos vamos a dejar” advirtió.

