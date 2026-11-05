Una intervención de policías municipales en un bar de la colonia Gremial, terminó con la detención de un sujeto que portaba una pistola de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que ahora deberá pasar cuatro años y dos meses en prisión, luego de recibir una sentencia condenatoria de un juez federal.

Se trata de Mario “N”, quien fue capturado cuando los uniformados acudieron al establecimiento para atender un reporte ciudadano relacionado con varias personas que estaban alterando el orden.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que Mario llevaba consigo un arma de fuego tipo pistola, por lo que procedieron a detenerlo y asegurarle también un cargador y cinco cartuchos útiles del mismo calibre.

El individuo, junto con el armamento decomisado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras integrar las pruebas y acreditar su responsabilidad penal, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Aguascalientes consiguió que un juez de Control dictara una sentencia condenatoria de cuatro años y dos meses de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, Mario deberá pagar una multa de nueve mil 503 pesos.