Una mujer de aproximadamente 70 años murió dentro de una institución bancaria ubicada sobre avenida López Mateos, en el cruce con la calle Poder Legislativo, luego de que presuntamente sufrió convulsiones.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes encontraron a dos mujeres que requerían atención en las inmediaciones del banco.

Durante la valoración, los socorristas confirmaron que una de ellas, identificada como Audelia, de aproximadamente 70 años, ya no presentaba signos vitales.

Testigos señalaron que ambas mujeres comenzaron a convulsionar, situación que provocó que se solicitara la presencia de los cuerpos de emergencia. Pese a la intervención de los paramédicos, Audelia murió en el lugar.

Los policías municipales acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Personal ministerial realizó las diligencias y el levantamiento de indicios.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde mediante la necropsia de ley se determinará la causa exacta de la muerte.