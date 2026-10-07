La llegada de octubre marca el inicio de la temporada de productos tradicionales para las celebraciones de Día de Muertos y fin de año, entre ellos mandarina, naranja, caña y cacahuate, señaló José Luis Miguel Rentería Arias, representante de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto.

Enfatizó que los precios de estos alimentos de temporada dependen de su disponibilidad, por lo que se prevé que se mantengan accesibles para los consumidores.

Explicó que existe la expectativa de una buena producción de cítricos, particularmente de naranja y mandarina, aunque persisten riesgos para los productores de Veracruz y otras zonas tropicales debido a enfermedades que han afectado los árboles durante los últimos años.

Rentería Arias indicó que, ante la insuficiencia de la producción nacional en algunos periodos, México ha tenido que recurrir a importaciones de naranja y mandarina provenientes de países como Perú y Estados Unidos para complementar el abasto interno.

Señaló que se espera que las lluvias registradas en esas regiones favorezcan la producción y permitan contar con una cosecha superior a la del año pasado.

En el caso de la caña y el cacahuate, explicó que su demanda aumenta durante los últimos meses del año debido a que forman parte de los productos tradicionales de la temporada.

La caña, dijo, presenta un comportamiento particular, debido a que durante buena parte del año su producción se destina principalmente a la elaboración de azúcar.

El representante de las centrales de abasto señaló que factores como las condiciones climáticas, el resultado de las cosechas y la necesidad de recurrir a importaciones serán determinantes para garantizar el abasto de estos productos durante la temporada de otoño e invierno.