En el municipio de San José de Gracia se registró un intento de extorsión telefónica a una familia, a la que se le exigía un pago de 50 mil pesos a cambio de la liberación de uno de sus integrantes, haciéndoles creer que estaba secuestrado.

Estos hechos ocurrieron el pasado martes a las 17:00 horas, cuando se recibió un reporte en el número de emergencias 911 informando sobre el supuesto secuestro de un hombre en el municipio de San José de Gracia.

Policías estatales y policías preventivos de San José de Gracia se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la calle Marcos de la Cruz, donde se entrevistaron con una mujer llamada Silvia. Ella comentó que estaba recibiendo llamadas telefónicas de un sujeto que afirmó ser integrante de un grupo delictivo y que tenía secuestrado a su padre, el señor Enrique, de 73 años. Para liberarlo, le exigían depositar 50 mil pesos.

La mujer explicó que su padre había salido del domicilio a las 11:00 horas a bordo de su camioneta Toyota pick up, color blanco, con placas de circulación de Estados Unidos, y desde entonces no habían tenido noticias de su paradero.

Al sospechar que se trataba de una extorsión telefónica, los oficiales le indicaron que no contestara las llamadas y no realizara ningún depósito. Al mismo tiempo, se implementó un operativo para localizar al señor Enrique.

Minutos más tarde, el señor Enrique fue localizado en la Alameda, adonde se había trasladado siguiendo las instrucciones de los extorsionadores telefónicos. Estos le habían llamado desde el número 482 100 6356, amenazándolo con matar a su familia si no obedecía sus indicaciones, y le ordenaron salir de su domicilio y trasladarse al lugar donde finalmente fue encontrado.